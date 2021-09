Sky - Napoli rassicurato dalla UEFA: Osimhen, Ospina e Rrahmani a disposizione per Leicester

Da Castel Volturno sono sicuri: David Ospina, Victor Osimhen e Amir Rrahmani a Leicester ci saranno. Come riferito da Sky Sport, il Napoli ha ricevuto rassicurazioni dalla UEFA, pertanto anche i tre calciatori che negli ultimi giorni sono stati in paesi considerati a rischio per l'Inghilterra potranno partecipare alla trasferta d'Europa League.

TAMPONE DI CONTROLLO - Si attende una comunicazione formale che dovrebbe arrivare presto. I tre calciatori in questione, una volta arrivati nel Regno Unito, effettueranno un tampone di controllo, a differenza degli altri azzurri che invece l'hanno fatto in giornata.