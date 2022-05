Sky - Olivera-Napoli, manca solo l'annuncio! Definiti gli ultimi dettagli con il Getafe: cifre e dettagli

Due giorni Mathias Olivera ha sostenuto le visite mediche, superate a pieni voti, in quel di Roma, a Villa Stuart.

Due giorni Mathias Olivera ha sostenuto le visite mediche, superate a pieni voti, in quel di Roma, a Villa Stuart. Oggi il Napoli ha definito gli ultimi dettagli contro il Getafe e adesso per il secondo colpo dell'estate manca di fatto soltanto l'annuncio. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il terzino uruguaiano sbarcherà alla corte di Luciano Spalletti per una cifra che si aggira sui 15 milioni di euro, bonus compresi. Si attende soltanto l'ufficialità.