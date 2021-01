Sky - Osimhen sta per tornare! Può essere in campo già con lo Spezia

E' arrivato il via libera dell'ASL: Victor Osimhen, ventuno giorni dopo la positività al Covid-19, domani potrà tornare a Castel Volturno. Si allenerà da solo, ovviamente, ma almeno potrà essere testato sul campo dopo giorni di corsa individuale nel proprio domicilio. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui inoltre oggi il centravanti nigeriano ha effettuato un altro tampone molecolare e, se dovesse essere negativo, già domani potrebbe esserci una seduta più intensa e soprattutto in parte con i compagni.

DATA IN ROSSO - Ci sarà poi tutto l'aspetto legato all'idoneità fisica: prima di tornare in campo coi compagni Osimhen dovrà fare una serie di analisi per tornare all'attività agonistica. Il sentiment a Castel Volturno è quello di poter lavorare nuovamente con lui già da domani, ovviamente in attesa del risultato, visto che l'infortunio pare alle spalle. E - prosegue l'emittente satellitare - non è escluso che si possa rivederlo sul terreno di gioco in una gara ufficiale giovedì prossimo in Coppa Italia contro lo Spezia.