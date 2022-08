Sky - Sassuolo-Napoli, incontro interlocutorio per Raspadori: c’è ancora distanza, la situazione

Secondo Sky Sport, intorno alle 17:45 il summit si è concluso e dovrebbero esserci poi altri contatti per aggiornarsi.

E' durato circa due ore l'incontro tra Napoli e Sassuolo in quel di Castel di Sangro per discutere della fattibilità dell'affare che può portare Giacomo Raspadori in azzurro. Secondo Sky Sport, intorno alle 17:45 il summit si è concluso e dovrebbero esserci poi altri contatti per aggiornarsi. Al momento, a quanto pare, non ci sarebbe ancora l'intesa. E' stato un incontro interlocutorio: c'è clima sereno, ma non si è arrivati alla chiusura. Il Napoli ha formalizzato la proposta di circa 30 milioni di euro, il Sassuolo parte da una valutazione di 40. C'è ancora distanza tra domanda e offerta. Le parti, quindi, si riaggiorneranno.