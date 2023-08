Sky - Veiga al Napoli, affare bloccato per alcune condizioni contrattuali: la situazione

Napoli e Celta Vigo, venerdì scorso, hanno raggiunto un accordo verbale per Gabri Veiga, solo da formalizzare.

Il club spagnolo riferisce Sky Sport, fa sapere che il Napoli ha cambiato le condizioni dell'accordo, ma il club azzurro preferisce non commentare queste indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. In queste ore l'affare si è bloccato, è in una fase di stand-by a causa di alcune condizioni contrattuali che non vanno bene ai due club.

La giornata di domani potrebbe essere importante per capire se quest’affare si sbloccherà o salterà definitamente. Gabri Veiga è al momento in Spagna, sta aspettando la conclusione di questa trattativa in virtù di un accordo già raggiunto con il Napoli. Il Celta Vigi ha fretta di cedere il giocatore.