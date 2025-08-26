Hojlund-Napoli, con lo United piccola distanza sulle condizioni dell'obbligo: i dettagli

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha riferito le ultime della trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund: “E’ prevista per stasera, probabilmente è già in corso, una nuova call tra Manchester United e Napoli per definire i dettegli dell’accordo. L’accordo è un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo, su questo Manchester e Napoli sono d’accordo. Ma le condizioni che farebbero scattare l’obbligo sono determinanti per poi andare a chiudere l’operazione. Quindi non è un passaggio banale, una volta scelta la formula le condizioni diventano fondamentali.

Non sarà un obbligo certo, ad esempio non sarà al primo punto o al primo gol di Hojlund nel 2026, il Napoli che sia una condizione anche facilmente raggiungibile ma che deve verificarsi. Il Napoli sta cercando di ragionare con lo United per una qualificazione in Champions a patto che ci siano un buon numero di presenze di Hojlund, cioè che sia protagonista per la qualificazione. Si sta discutendo di fatto su questo aspetto, ovvero il Manchester vorrebbe che la parte che riguarda il giocatore non venisse presa in considerazione, mentre il Napoli vorrebbe introdurla. Non è un aspetto secondario. L’accordo col giocatore c’è già da ieri, ora c’è bisogno che arrivi l’ok anche col Manchester per esplicitare tutte le pratiche burocratiche, che col Napoli non sono sempre brevi. La fiducia c’è e anche la capacità di chiudere l’operazione. Quindi il Napoli mai così vicino a Hojlund”.