Conte, sta per arrivare il suo pallino a centrocampo

Non si fermerà a Hojlund il mercato del Napoli. In arrivo anche un centrocampista. Piace sempre Brescianini, ex Frosinone, oggi all'Atalanta.

Ne parla Repubblica oggi in edicola con un vero e proprio valzer che coinvolge i centrocampisti del campionato italiano. "Il Milan, intanto, lavora anche sul centrocampo e ha offerto 15 milioni al Bologna per Fabbian perché conta di vendere Musah all'Atalanta, che a sua volta può dare Brescianini al Napoli: è un pallino di Conte, l'estate scorsa stava per prendere lui prima che si materializzasse la possibilità di arrivare a McTominay. I campioni d'Italia stanno per avere il centravanti che serve loro, vale a dire l'altro danese Hojlund, due anni e diversi gol in più di Harder, oltre all'infarinatura di calcio italiano nell'Atalanta. Hojlund si è deciso a lasciare Manchester perché il Napoli si è deciso ad acquistarlo a titolo definitivo e non temporaneo".