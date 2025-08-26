Hojlund-Napoli, si chiude! Sky: "Obiettivo formalizzare tutto entro oggi"

"Il Napoli è al lavoro per definire gli accordi con il Manchester United e Hojlund: l'obiettivo è chiudere gli accordi in giornata, c'è fiducia", ha scritto su X il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Affare dunque a un passo dalla conclusione, dalla definizione. Sta per arrivare il nuovo centravanti di Conte dopo l'infortunio di Lukaku. "La speranza dei campioni d’Italia è infatti quella di concludere la trattativa già oggi, e c’è fiducia in questo senso. Come raccontato, la trattativa potrebbe chiudersi con un’intesa su un prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni, e la cifra si aggira sui 45 milioni di euro" si legge sul sito ufficiale.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Il danese era da tempo in cima alla lista o comunque era tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna dopo l'infortunio di Lukaku. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ora chiude.

