Hojlund-Napoli, sta succedendo quello che tutti avevano previsto

Sta finendo nell’unico modo possibile. Quando si è diffusa la notizia che Hojlund avrebbe accettato Napoli solamente a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, anche il più distratto dei tifosi ha pensato a quella che a quanto pare sarà la conclusione della trattativa, quella più naturale possibile: prestito con obbligo di riscatto condizionato. Ovvero, sarà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Era difficile credere che il Napoli avrebbe accettato le richieste del giovanissimo giocatore danese su carta, al buio, senza sapere quello che sarebbe stato il suo rendimento e il suo reale apporto alla causa azzurra.

Era molto più facile prevedere che il Napoli avrebbe aperto alla possibilità di acquistare direttamente il cartellino del giocatore dopo aver però ricevuto già in cambio goal, assist, dunque un contributo concreto per il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi principali del club. Secondo gli esperti di mercato alla fine si concluderà proprio così la trattativa con il Manchester United e non poteva andare diversamente. Hojlund d'altronde per il Napoli non è mai stato solamente un ripiego, ma una grande opportunità di mercato nata dopo l’infortunio di Lukaku. Il club azzurro ha anticipato il futuro assicurandosi uno dei giovani più forti nel suo ruolo con esperienza già notevole all’età di appena 22 anni. Il resto dovrà dirlo solamente il campo, ma una cosa è certa: il Napoli con Hojlund ha dimostrato ancora una volta di voler restare ai vertici del calcio italiano e internazionale concludendo l’operazione più importante del suo mercato che, paradossalmente, era anche l'unica non prevista.