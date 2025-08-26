Calciomercato Napoli, il borsino: Hojlund è l'ottavo colpo! Ora caccia alle occasioni in mediana

vedi letture

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Doveva essere il giorno chiave per l’arrivo del sostituto di Romelu Lukaku e così è stato. Il Napoli ieri ha praticamente definito l’arrivo di Rasmus Hojlund, primissimo obiettivo di Antonio Conte, chiudendo l’accordo con il giocatore e con il Manchester United per la soddisfazione di tutte le parti in causa. Oggi è la giornata della formalizzazione dell'accordo per mandare il giocatore alle visite mediche. Un’operazione da 5mln di euro per il prestito più un obbligo di riscatto condizionato (a 40mln di euro e non più a 45) a certe condizioni come il raggiungimento della Champions ma anche traguardi personali come gol e presenze. Ed un contratto - in caso di riscatto - da cinque anni più uno di opzione. Quello che chiedeva dall’inizio il giocatore: non un semplice prestito col rischio di rientrare poi al Manchester United per essere nuovamente piazzato come un pacco postale. Nel frattempo il Napoli - col budget residuo - proverà a completare gli altri tasselli per chiudere un mercato importantissimo.

Non più un esterno puro, considerando che il Napoli spesso scenderà in campo col modulo visto col Sassuolo con i quattro centrocampista tutti dal primo minuto ed in questo senso il reparto è corto e Anguissa peraltro partirà per la Coppa d'Africa. La soluzione Elmas resta la favorita, avendo la capacità di giocare da mezzala ma anche da falso esterno all'occorrenza (e pure per la formula, trattando un prestito oneroso con diritto di riscatto senza obbligo). Il nome alternativo degli ultimi giorni è quello di un ritorno su Brescianini, ma l'Atalanta dovrebbe prima sostituirlo. Per l'out destro Juanlu Sanchez aspetta sempre il Napoli ma il Siviglia non si smuove dalla valutazione di 20mln di euro e ieri l'ha schierato anche da titolare. In questo senso il Napoli per ora non dà l'ok alle partenze di Zanoli o Mazzocchi e potrebbe anche rinunciare all'Under 21 spagnolo considerando l'extra-budget per l'attaccante. D'ora in avanti si procederà per priorità.

Riepilogo cessioni

Il Napoli continua a sbloccare uscite sia per liberare le caselle ed i posti a chi entra, ma anche per monetizzare e ritoccare il budget: ad oggi ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln), uno dal Torino per Ngonge (con riscatto a 16mln), uno dal Cagliari per Folorunsho (con riscatto a 7mln) e 1,5mln di euro di prestito dal Wolfsburg per Lindstrom, circa 2mln (con obbligo condizionato a 7,5) per Cajuste. Già circa 29,5mln che sono aumentati con il prestito con obbligo a 7mln (+1mln di bonus) per Simeone al Torino fino a diventare 58,5mln con i 22mln garantiti per Raspadori (più 4mln di bonus) dall'Atletico Madrid. E' in partenza anche Zanoli, che attende l'ok per unirsi all'Udinese a titolo definitivo per 5mln, come Cheddira, mentre restano da piazzare Mazzocchi (probabilmente dopo aver sbloccato Juanlu) e Hasa che probabilmente andrà a giocare in B. Ceduto invece il giovane Popovic con il Napoli che l'ha liberato in cambio di una futura rivendita dal Partizan Belgrado.

Di seguito il riepilogo al 26 agosto ore 12.30

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 100% (definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Rao 100% (svincolato)

Lang 100% (definitivo per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Lucca 100% (prestito a 9mln e obbligo di riscatto a 26mln, Udinese)

Beukema 100% (definitivo per 30mln + 3mln, Bologna)

Milinkovic-Savic 100% (prestito con obbligo per 21,5mln, Torino)

Gutierrez 100% (definitivo per 18mln più 2 di bonus, Girona)

Hojlund 90% (prestito oneroso a 5mln con obbligo condizionato a 40mln, Man United)

Elmas 70% (prestito con diritto, Lipsia)

Juanlu 50% (definitivo per 18mln, Siviglia)

Brescianini 20% (definitivo, Atalanta)

Miretti 1% (Juventus)

Musah 1% (Milan)

Chiesa 1% (Liverpool)

Fabbian 1% (Bologna)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Marranzino 100% (defintivo, Sambenedettese)

Rao 100% (in prestito, Bari)

Spavone 100% (in prestito, Guidonia)

Russo 100% (in prestito Guidonia)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

Iaccarino 100% (in prestito, Arezzo)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Marchisano 100% (definitivo, Avellino)

Lindstrom 100% (prestito oneroso a 1,5mln con riscatto a 18, Wolfsburg)

Ngonge 100% (prestito a 1mln con diritto di riscatto a 16, Torino)

Folorunsho 100% (prestito oneroso a 1mln e diritto di riscatto a 8mln, Cagliari)

Zerbin 100% (prestito a 0,3mln con obbligo condizionato, Cremonese)

Osimhen 100% (definitivo per 75mln, Galatasaray)

Mezzoni 100% (definitivo, Entella)

Cajuste 100% (prestito oneroso a 2mln e obbligo condizionato a 7,5mln, Ipswich)

Simeone 100% (obbligo di riscatto a 7mln più 1mln di bonus, Torino)

Sgarbi 100% (in prestito, Pescara)

Popovic 100% (definitivo con futura rivendita, Partizan)

Cioffi 100% (in prestito, Livorno)

Raspadori 100% (a titolo definitivo per 22mln + 4mln di bonus, Atletico Madrid)

Vilardi 100% (definitivo, Sorrento)

Obaretin 100% (in prestito a 300mila euro con diritto di riscatto a 3,5mln, Empoli)

Zanoli 90% (a titolo definitivo per 5mln più 1mln di bonus, Udinese)

Coli Saco 99% (in prestito)

Hasa 99% (in prestito)

Cheddira 99% (in prestito, Udinese)

Ambrosino 80% (in prestito)

Mazzocchi 70% (definitivo)

Vergara 40% (in prestito)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci, Beukema, Gutierrez

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, Vergara De Bruyne

ATTACCO: Politano, Neres, Lukaku, Lang, Lucca