Hojlund-Napoli, trattativa alle fasi finali! Cosa manca alla chiusura dell’affare

L’operazione Rasmus Hojlund al Napoli è alle fasi finali. Sia con il Manchester United che con il giocatore i contatti sono ormai serrati e l’intesa appare a un passo. L’accordo tra i due club si basa su un pacchetto complessivo da circa 45 milioni di euro, tra parte fissa di prestito e obbligo di riscatto condizionato. Quest’ultimo scatterà al raggiungimento di determinati obiettivi, come un numero minimo di presenze stagionali e l’eventuale qualificazione del Napoli alla prossima Champions League, riferisce su YouTube Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

Sul fronte del giocatore, il danese classe 2003 ha già manifestato la propria disponibilità ad abbracciare il progetto azzurro, convinto dalla prospettiva di lavorare con Antonio Conte e di ritrovare la Serie A dopo l’esperienza all’Atalanta. Restano però alcuni nodi da sciogliere legati alla parte economica. L’ultimo ostacolo riguarda infatti la differenza tra lo stipendio percepito al Manchester United e quello che il Napoli è disposto a garantirgli. Serve dunque un accordo tra il calciatore e il club inglese sui termini dell’uscita, in modo da colmare il gap salariale e consentire la fumata bianca definitiva.