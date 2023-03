Sportitalia - Milan-Napoli di Champions, si va verso il divieto ai residenti in Campania

Dopo Napoli-Eintracht Francoforte, potrebbe esserci una nuova limitazione territoriale alla vendita dei biglietti per una gara di Champions League.

Dopo Napoli-Eintracht Francoforte, potrebbe esserci una nuova limitazione territoriale alla vendita dei biglietti per una gara di Champions League. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sportitalia , dopo i fatti accaduti con gli ultrà tedeschi, su Milan-Napoli del 12 aprile incombe l’ipotesi di chiudere la trasferta ai tifosi residenti in Campania.

Al momento i biglietti per il quarto d'andata di Champions sono a disposizione solo per chi ha la tessera del tifoso del club rossonero e la vendita libera potrebbe anche non partire. Inoltre nei prossimi giorni potrebbe arrivare la stretta per chi risiede in Campania, bloccando così completamente la trasferta ai tifosi azzurri.