I tifosi rimpiangono Kvaratskhelia perché non conoscono ancora il sostituto

Si parla soprattutto di lui, Khvicha Kvaratskhelia, stella al Parco dei Principi, una delle tante, protagonista di un eurogol con cui il Psg ha chiuso la pratica Aston Villa. I quotidiani lo esaltano e i tifosi del Napoli commentano la sua rete e si dividono: c'è chi lo rimpiange e chi finge indifferenza facendo riferimento al suo rendimento negli ultimi mesi d'azzurro e alla volontà mai nascosta di andare via e di giocare la Champions League. La 'nostalgia Kvara' si amplifica per un semplice motivo: al momento il Napoli non lo ha ancora sostituito.

In passato la società aveva sempre riempito un vuoto o una casella libera con giocatori di spessore o addirittura più forti di quelli andati via, basti pensare a Higuain quando andò via Cavani nel 2013 (nessuno ha mai rimpianto i gol del Matador a Parigi) o allo stesso Cavani che in Svezia nel 2010 con una doppietta rese meno amaro l'addio improvviso di Quagliarella. Ma gli esempi potrebbero essere tanti, come Kim nel 2022 quando è andato via un altro idolo come Koulibaly.

Quest'anno, invece, il Napoli non è (ancora) riuscito a piazzare il colpo da novanta. Poteva essere Garnacho, oppure Adeyemi, ma le difficoltà svelate dal ds Manna in conferenza a fine mercato hanno impedito a Conte di avere, oggi, un sostituto all'altezza del georgiano. Okafor, arrivato in prestito a fine mercato, non gioca mai. Due panchine di fila nelle ultime due. Addirittura a Bologna è entrato Raspadori a sinistra, lui che un esterno puro non è. E Neres, diventato titolare dopo l'addio di Kvara, non incide ancora. Non è brillante come a inizio anno quando però era un'alternativa e non un titolare fisso. Ecco perché il gol di Kvara fa rumore: il rimpianto trova terreno fertile nell'attesa del sostituto. Che non è ancora arrivato.