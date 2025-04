Podcast Neres e una domanda da porsi in vista dell'estate

vedi letture

Appena due gol in campionato per David Neres che non segna da tre mesi. Il brasiliano si era rivelato preziosissimo da alternativa ma da titolare non si è ancora confermato. In questo ultimo periodo ovviamente paga la condizione fisica. Non è al top e si vede. Ma può essere lui il titolare anche del futuro?

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha approfondito il tema. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.