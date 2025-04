Gazzetta: "Si è capito perché il Psg voleva Kvara da due anni e ha speso 75mln"

Eurogol di Kvaratskhelia nei quarti di finale di Champions League contro l'Aston Villa. "Si è capito perché l'emiro ha voluto spendere 75 milioni di euro per Kvara. Il Psg l'ha inseguito negli ultimi due anni ma è riuscito a strapparlo al Napoli solo a gennaio. Prestazioni come quelle di ieri giustificano tanta insistenza", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Kvara, che si è trasferito in Ligue 1 a gennaio, ha anche parlato di Napoli a fine partita a Sky Sport: "Maradona? Lui è un come un Dio a Napoli, è uno dei più forti, non l'ho mai visto giocare ma so quanto era grande. Lo adoro, io a Napoli ero un napoletano e come tutti gli altri napoletani lo amavo". Una frase che ha colpito i tifosi del Napoli in diretta tv.