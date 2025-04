La frase di Kvaratskhelia dopo l'eurogol che spiazza i tifosi del Napoli

"Maradona? Lui è un come un Dio a Napoli, è uno dei più forti, non l'ho mai visto giocare ma so quanto era grande. Lo adoro, io a Napoli ero un napoletano e come tutti gli altri napoletani lo amavo". Queste le parole di Kvaratskhelia a Sky dopo il super gol in Champions nei quarti di finale col suo Psg. Una frase che colpisce molti napoletani detta da uno degli eroi dello scudetto del 2023, un giocatore tanto amato ma poi anche tanto discusso non solo per il suo recente rendimento ma anche per la scelta di salutare a metà stagione per andare a Parigi.

In molti ieri sui social hanno commentato la rete del georgiano che ha ricordato alcune realizzate proprio quando vestiva la maglia del Napoli. Il suo talento non è mai stato messo in discussione, ma la scelta di salutare sul più bello nonostante l’arrivo di Conte ha certamente inciso nel rapporto tra il calciatore e la piazza di Napoli. Nonostante il tricolore vinto.