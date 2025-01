Top10 Gol 2024 - Kvara domina, Politano show, l'indizio su Conte e il regalo di Piotr

Come ogni anno, Tuttonapoli vi propone la classifica delle dieci rete più belle dell'anno appena trascorso: buona lettura e auguri di buon 2025

Il 2024 va in archivio e nonostante la prima parte decisamente negativa sono tanti i gol di quest'anno solare che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere, come di consueto, i 10 gol più belli, emozionanti o importanti di quest'annata. Di seguito la classifica realizzata dalla redazione di Tuttonapoli.net

10° - Di Lorenzo in Napoli-Bologna 3-0 del 25 agosto

Il gol della rinascita, si volta pagina con Kvaratskhelia che inventa in area per Di Lorenzo che si inserisce e segna: è il primo indizio del futuro, dettagli del nuovo Napoli targato Conte - che riscatta dopo il ko di Verona - con protagonisti i due calciatori blindati in estate dal tecnico.

9° - Politano in Napoli-Frosinone 2-2 del 14 aprile

Politano segna alla Politano al Maradona contro il Frosinone nell'ennesima domenica beffa e di delusione. C'è poco da sorridere, almeno lui regala un istante da ricordare: un gol classico, il suo, con pallone da destra, corsetta al centro per il tiro a giro fuori area col mancino sul palo opposto. Gol.

8° - Autogol Giannetti in Udinese-Napoli 1-3 del 14 dicembre

Il gol è tutto di David Neres, anche se nel tabellino figura lo sfortunato difensore dell'Udinese. Ma fa tutto il brasiliano. Sfugge via a tre avversari da sinistra, entra in area e supera anche Bijol, prova due volte il tiro, il secondo tentativo è vincente perché la palla sbatte su Giannetti e finisce in rete.

7° - Zerbin in Napoli-Fiorentina 3-0 del 18 gennaio

C'è doppia gloria in Supercoppa per Alessio Zerbin, eroe a sorpresa contro la Fiorentina in semifinale di Supercoppa Italiana: due gol, uno indelebile nel ricordo. Palla recuperata a centrocampo, corsa verso la porta, destro al limite all'angolino. Una corsa sfrenata per esultare. La notte magica di Riad è tutta sua.

6° - Lukaku in Milan-Napoli 0-2 del 29 ottobre

Spallata a Pavlovic, al campionato e alle critiche. Il ruggito di Lukaku a San Siro, nel suo vecchio stadio, contro la squadra con cui sarà sempre derby: il gol al Milan è una perla del repertorio, il belga usa fisico, astuzia e freddezza. Si libera della marcatura e batte Maignan. Un gol di potenza, un gigante al Meazza.

5° - Zielinski in Monza-Napoli 2-4 del 7 aprile

La gara della follia, la domenica in cui il Napoli ha un'illuminazione, ricorda di essere forte e domina. Vince 2-4 in rimonta. Segnano in tanti, come Zielinski coàn la specialità della casa: sassata secca. Sinistro all'angolino. Il saluto al Napoli pochi mesi prima dell'addio per approdare all'Inter a zero.

4° - Kvaratskhelia in Sassuolo-Napoli 1-6 del 28 febbraio

Il Napoli domina al Mapei, vince 6-1, segna due volte Kvaratskhelia: per lui e molti altri la gara del parziale, effimero riscatto. Una dolce illusione che durerà poco. Molto bello il primo gol, alla Kvara: palla da sinistra, il georgiano si accentra, posiziona il corpo per il classico destro a giro che diventa imparabile. Si ripeterà poco dopo di potenza.

3° - Kvaratskhelia in Napoli-Verona 2-1 del 4 febbraio

Il gol al novantesimo su assist di Mazzocchi simboleggia la speranza poi vana di rinascita non pervenuta: Kvaratskhelia segna col destro a giro al Maradona, una rete importante perché da tre punti e stilosa perché è una gemma, una delle tante in questo folle 2024 in cui il 77 del Napoli compare spesso, perché quando si parla di bellezza lui col suo talento c'è sempre.

2° - Kvaratskhelia in Fiorentina-Napoli 2-2 del 17 maggio

Punizione magica, Kvaratskhelia segna anche così al tramonto dell'annata del decimo posto: dalla distanza, al Franchi, contro la Fiorentina, indovina una traiettoria da specialista. Palla in rete, imprendibile. Un gol del genere suscita i dubbi e la domanda è sempre la stessa: può ripeterlo, ma quando? Ha qualità che glielo consentirebbero molto più spesso.

1° - Politano in Monza-Napoli 2-4 del 7 aprile

E' sempre la gara della follia, la domenica in cui il Napoli ha un'illuminazione, ricorda di essere forte e domina. Segnano in tanti, non solo Zielinski. Il gol dell'anno è di Politano che lo fa stupendo: raccoglie un tiro respinto di Zielinski e dal limite al volo fa partire un mancino imprendibile che finisce all'angolino. Un gesto tecnico difficilissimo. Un gol stupendo. Buon anno a tutti.