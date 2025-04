Tuttosport - Esiste un Napoli con e senza Kvara: crollata la media punti

vedi letture

È innegabile che esista un Napoli con ed un Napoli senza Kvaratskhelia. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come la media punti del Napoli sia calata in coincidenza dell'addio dell'esterno georgiano, trasferitosi nel mercato di gennaio al Paris Saint Germain per 75 milioni di euro.

"Per il Napoli 44 punti (2,35 a partita) in 19 gare con il georgiano, 12 punti (1,75 a partita) in 9 gare senza l'attuale calciatore del Psg. Ha inciso il mercato, un Okafor fuori condizione (33 minuti nelle 8 gare a disposizione), ma anche le assenze, quasi tutte in contemporanea, sulla fascia sinistra" scrive il quotidiano.