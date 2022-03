Tuttosport - Juve in pressing per Olivera (che sta trattando col Napoli): i bianconeri ci provano

Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe che tanto piace al Napoli, è finito anche nel mirino della Juventus, che si è inserita

Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe che tanto piace al Napoli, è finito anche nel mirino della Juventus, che si è inserita e lo ha fatto in maniera abbastanza convinta. Fino a che punto convincente, lo scopriremo entro pochi mesi, scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Tra i club in lizza c’è anche l’Atletico Madrid, che - di contro - è nelle condizioni di cederne uno, di terzino. Il Napoli lo segue da tempo ed è la squadra in vantaggio, Olivera, anni 24, è stato individuato da tempo dalla società come naturale sostituto di Ghoulam che ha il contratto in scadenza.