Tuttosport - Osimhen, spiraglio per 1 solo turno altrimenti è già pronto il ricorso

Victor Osimhen potrebbe essere squalificato per un paio di giornate. Ma sarà proprio così? Si chiede Raffaele Auriemma su Tuttosport, sottolineando che dipenderà dal rapporto del direttore di gara: se avrà ravvisato in Osimhen la condotta violenta, allora la condanna sarà pesante, ma potrebbero esserci anche gli estremi per "l'atto anti-sportivo" e non violento, perché la palla era in movimento ed aveva raggiunto l'area dove c'era Osimhen con l'avversario. In questi casi la pena è di un solo turno. In ogni caso, il club sta già approntando il ricorso in caso di più di una giornata.