Tuttosport - Può arrivare Villar in prestito: è in uscita dalla Roma, per Mourinho può partire

Un centrocampista, entro fine mercato, arriverà. Si attendono soluzioni low cost, Oltre ai soliti nomi di Gagliardini dell’Inter (sarebbe un prestito secco) e Youssouf del Saint Etienne (che vuole la clausola del prestito con obbligo di riscatto, mentre il Napoli accetterebbe solo il diritto di riscatto), ieri è emersa la possibilità di ricevere in prestito Gonzalo Villar dalla Roma. Si tratta di un regista spagnolo classe 1998, con il contratto che scadrà nel 2024 e con la possibilità di lasciare la Roma, perché per il coach Mourinho non è un indispensabile. Lo scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola.