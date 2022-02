Il bomber da trasferta sfida il suo tabù: Osimhen ancora dal 1' per segnare anche a una big

La media-gol di Victor Osimhen è da grande attaccante: ogni 128 minuti il centravanti nigeriano butta il pallone in rete e corre ad esultare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La media-gol di Victor Osimhen è da grande attaccante: ogni 128 minuti il centravanti nigeriano butta il pallone in rete e corre ad esultare. Di fatto, una rete ogni partita e mezza, due gioie ogni tre partite. E in trasferta va anche meglio. Stasera contro la Lazio toccherà di nuovo a lui: il ginocchio si è sgonfiato, non c'erano tanti dubbi, e l'ex Lille si ritrova dinanzi a un tabù che proverà a sfatare. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"L’uomo del sogno (inconfessabile) se ne va a spasso per campi e la cosa lo diverte: dei suoi undici gol, sette li ha segnati in trasferta (due a Leicester e a Marassi contro la Sampdoria, uno a Varsavia, Udine, Venezia e Cagliari), ma cerca altro: perché per darsi un tono, e magari arricchire di valore le sue prodezze, è arrivato il momento di sfatare il tabù dei top club. In questo campionato a modo suo assai perfido, Osimhen è andato in bianco con le «Grandi», pure perché ci ha giocato poco (solo con la Juve e la Roma e poco più di mezza partita a San Siro con l’Inter, affrontati però al ritorno); e nella passata stagione, dovette rinunciare egualmente a una serie di appuntamenti che ti riempiono (niente Milan, Roma, Lazio e Inter all’andata)".