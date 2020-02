Il campionato ci dice che è impossibile fare tabelle

Nella ultima giornata di campionato è arrivata la seconda vittoria consecutiva (terza contando anche la Lazio in Coppa Italia) per gli uomini di Gattuso, 3 punti molto preziosi per provare a rimontare le posizioni in classifica in ottica Europa. Mai come quest'anno la Serie A si sta dimostrando un torneo molto equilibrato dove nessuna partita è scontata, dove le ultime della classe riescono a mettere in difficoltà squadre di caratura maggiore grazie a organizzazione e alcune individualità.

VIETATO PROGRAMMARE - Il campionato ci dice che è impossibile programmare tabelle, la Serie A è salita molto di livello: nessuna squadra riesce a fare filotti di vittorie, tranne le prime tre che stanno facendo un campionato a parte, per il resto c'è tantissimo equilibrio. Basti pensare che il Lecce di Liverani ha fermato le prime due in classifica (Juventus e Inter). Anche l'Atalanta ha trovato difficoltà con le piccole: la Spal ha vinto clamorosamente in casa bergamasca per 2-1 e il Genoa ha portato a casa un punto prezioso sempre in terra orobica (2-2)

MISSION (NON) IMPOSSIBLE - Inutile dire che il vero sogno del Napoli è riuscire in un'impresa agganciando il quarto posto, ultima posizione utile per garantirsi un posizionamento nella prossima Champions League. Gli azzurri dovranno sfidare nelle prossime quattro gare Lecce, Cagliari, Brescia e Torino con le trasferte in terra sarda e lombarda. Il Napoli dovrà mostrare continuità di risultati se vorrà davvero coltivare questo sogno e compiere una missione che, col rientro dei tanti infortunati e con la voglia di vincere avuta contro il Genoa, non appare proprio impossibile.