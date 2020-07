Il colpo a sorpresa che non farà felici i tifosi (ma Gattuso sì)

Potrebbe giocare nella Roma l'erede di Allan (Veretout) ma anche nel Milan, forse si chiama Frank Kessié, sembra un veterano ma ha appena 23 anni, è un centrocampista totale, un ottimo mediano e una buona mezzala, sa fare diverse cose e molti lo sottovalutano. I tifosi del Napoli, ad esempio, non sembrano particolarmente felici nel leggere il suo nome, vorrebbero altro per sostituire il brasiliano che partirà - offerte in arrivo - ma dimenticano che al Napoli serve un centrocampista che completi il reparto e che abbia caratteristiche alternative agli altri interpreti.

Cosa manca al Napoli, considerando che ci sono due play (Lobotka e Demme) e tre fortissimi interni (Elmas, Zielinski, Fabian) di grande qualità e talento? Esatto, proprio uno così: un mediano di grinta, sostanza, cuore, polmoni ma che abbini anche tecnica e qualche gol. Kessié rispecchia queste doti, è un buon incontrista ma è anche abile nel palleggio, ha forza nelle gambe e personalità, d'altronde calcia i rigori con freddezza. Sarebbe un tassello prezioso, nel caso, per completare un reparto che ad altri dovrà chiedere fantasia.