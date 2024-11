Il 'colpo' di mercato della Roma poteva giocare nel Napoli?

Artem Dovbyk non sta incidendo come i tifosi della Roma avrebbero sperato: 4 gol in campionato, 6 in stagione. Il capocannoniere dell'ultima Liga sta pagando difficoltà collettive, ma le sue qualità sono fuori discussione. Domenica sarà tra i più attesi al Maradona. L'ucraino è stato il colpo dell'estate giallorossa con Soulé. Un giocatore accostato anche al Napoli nei giorni di Lukaku e con Osimhen ormai prossimo all'addio.

Il Napoli ha davvero pensato all'ex Girona? Possibile, probabile, dato che serviva una prima punta per sostituire il nigeriano. Ma alla fine ha scelto di puntare su Lukaku (4 gol e 4 assist in stagione) con Dovbyk ripartito dalla Roma e accolto da grande campione. Il campo, però, al momento, non lo ha confermato, anche se è ancora presto per i giudizi. Sarà interessante la sfida tra i due, da un'area di rigore all'altra, allo stadio Maradona.