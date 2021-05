Il giocatore perfetto per Spalletti è già del Napoli

Stanislav Lobotka, la meteora, ha giocato appena 23 partite in questa stagione, ma molte volte è stato comparsa, appena pochi minuti prima di uscire dalla partita. Gattuso non ha mai puntato su di lui, c'era Demme e poi ha chiesto Bakayoko. Con Spalletti, qualcosa potrebbe cambiare. Questione di fiducia. Lo slovacco, che ha deluso ma in parte, perché senza stima avvertita è difficile incidere, ha le caratteristiche per essere un giocatore prezioso. Nel 4-2-3-1 di Spalletti, serve uno così, come Lobo, che sappia muovere rapidamente il pallone. Certo, servirà un approccio alle gare differente rispetto alle ultime.

Dovrà essere bravo Spalletti a lavorare sulla testa di un giocatore che è costato 25 milioni e che, essendosi svalutato, difficilmente verrà ceduto. Il Napoli ci punta, Spalletti ne ha stima, ma dovrà tradurla in fiducia sul campo. Alla Roma c'era Pizarro che era un play straordinario, a Napoli c'è Demme che ha caratteristiche diverse, così come Fabian. Lobotka, per identità, è un play che ricorda quelli utilizzati da Spalletti. Ma dovrà metterci del suo per diventare centrale nel progetto tattico del Napoli.