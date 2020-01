Il grande rifiuto di Lobotka favorisce lo sconto ad ADL

Il calciomercato è fatto di colpi di scena, di prese di posizione, di decisioni forti in alcuni casi per forzare la mano. È sicuramente quello che è accaduto nella giornata di Celta Vigo-Osasuna, con Stanislav Lobotka che è stato spedito in tribuna dopo aver espresso la volontà di accettare il trasferimento al Napoli.

Nelle 19 partite di Liga sin qui disputate dagli spagnolo, solo una volta lo slovacco era rimasto in panchina, giocando invece da titolare 17 delle 18 gare prima di quella all’Osasuna. Chiaro, dunque, che il mercato ci abbia messo lo zampino e che l’offerta di Aurelio De Laurentiis abbia convinto il classe ’94 ed a forzare la mano per indossare quella maglia che ha reso leggenda l’amico Marek Hamsik.

Uno scenario simile, non può che favorire il Napoli e costringere magari il club spagnolo ad abbassare le richieste economiche. Da un lato c’è la necessità del club azzurro di regalare subito il rinforzo a Gattuso, dall’altra la posizione chiara del calciatore che mette spalle al muro il club galiziano. Sembrano esserci tutte le premesse per una chiusura a breve, magari con un piccolo sconto rispetto alle richieste iniziali per la cessione di Lobotka.