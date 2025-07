Ufficiale Il Napoli annuncia altre 2 amichevoli a Castel di Sangro: data, orario e prezzi

La SSC Napoli comunica che l’amichevole con l’Olympiacos, inizialmente prevista per le ore 20:00 di giovedì 14 agosto 2025, è stata anticipata alle ore 18:00 dello stesso giorno. I biglietti già acquistati restano validi: sebbene sul tagliando sia indicato l’orario originario (ore 20:00), l’accesso allo stadio sarà regolarmente consentito per la nuova programmazione delle ore 18:00. Inoltre, in considerazione del sold out registrato nelle tre amichevoli internazionali contro Stade Brestois 29, Girona FC e Olympiacos FC, la SSC Napoli annuncia che saranno messi in vendita i biglietti per due ulteriori incontri a supporto della preparazione estiva.

Le partite si disputeranno presso lo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, secondo il seguente calendario:

Napoli - Casertana: lunedì 4 agosto 2025, ore 10:00

Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 10:00

I tagliandi saranno disponibili a partire da giovedì 31 luglio alle ore 12:00, esclusivamente sulla piattaforma online TicketOne.