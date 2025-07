Video Osimhen a Istanbul, le sue prime parole: "Che emozione, torno nel posto che amo"

Victor Osimhen è atterrato in Turchia, pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Galatasaray. L’attaccante nigeriano torna nel club di Istanbul, questa volta a titolo definitivo, dopo una lunga trattativa tra il Napoli e i giallorossi. L’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 75 milioni di euro complessivi: 40 milioni subito, altri 35 entro i prossimi 12 mesi, più il 10% sulla futura rivendita.

All’aeroporto di Istanbul, Osimhen è stato accolto da una incredibile folla entusiasta pronta ad accoglierlo come nuovo idolo. Ora manca solo l’annuncio ufficiale. Queste le prime dichiarazioni del centravanti nigeriano, appena atterrato a Istanbul: "Sono emozionato, non so come spiegare quello che provo. Sono tornato nel posto che amo e dove posso esprimermi al meglio. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti qui e hanno seguito il volo. Credo che mi mostrerò al meglio a casa".