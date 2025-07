Ndoye, i dettagli del rilancio folle del Nottingham! Sky: 20% rivendita e base fissa più alta

Dan Ndoye sarà presto un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Da Sky Sport tutti i dettagli dell'accordo imminente con il Bologna e con il Napoli che si era ormai fermato e che adesso valuta profili alternativi per la corsia sinistra d'attacco. Ecco quanto si legge sul sito del giornalista Gianluca Di Marzio.

"Il Nottingham è ormai ai dettagli con il Bologna per Dan Ndoye: la svolta, raccontata qualche ora fa, è arrivata nella giornata di oggi. Confermata, dunque, la spinta delle ultime ore per chiudere da parte del club inglese. L’accordo è ormai ai dettagli: restano da definire in questi minuti. Operazione da 42 milioni + bonus. Con il 20% sulla futura rivendita. Se non verrà ceduto entro un arco temporale definito, invece, la quota della rivendita sarà valutata 7 milioni. Al calciatore invece 5 milioni a stagione. Come raccontato nei giorni scorsi, Ndoye aveva l’accordo sui termini personali già a metà mese. Il calciatore svizzero, dunque, è pronto a vivere questa nuova avventura in Premier League".