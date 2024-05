Il Napoli annuncia Giovanni Manna: "Ecco il responsabile dell'area sportiva"

Ora è anche ufficiale: Giovanni Manna è il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Ora è anche ufficiale: Giovanni Manna è il nuovo direttore sportivo del Napoli. L'ex Juventus, che s'è liberato di comune accordo con la rescissione del contratto, la scorsa settimana è stato per oltre 9 ore protagonista al Konami Training Center di Castel Volturno diventando subito operativo. Quest'oggi è arrivato anche l'annuncio ufficiale del club partenopeo: "La SSCN è lieta di comunicare l’inserimento nel proprio organico del Direttore Giovanni Manna cui è affidata la conduzione e la responsabilità dell’area sportiva".

Dai primi rumors di inizio aprile (ma la scelta di De Laurentiis probabilmente è persino precedente) all'ufficialità arrivata quest'oggi. Un primo passo in avanti decisamente importante rispetto alla scorsa estate quando, a metà luglio e quindi ad allenatore già scelto e mercato ampiamente già indirizzato, arrivò Meluso che non ha poi mai avuto effettiva centralità. Per Manna, a cui la società ha dato piena fiducia con 5 anni di contratto, subito ore frenetiche perché il lavoro che lo attende è enorme. Può partire la rifondazione. Il primo tassello, in questo senso, sarà la scelta dell'allenatore con Antonio Conte ormai ad un passo.