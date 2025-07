Focus Il Napoli sta per acquistare uno dei migliori esterni dell'ultima stagione

Il Napoli ha definito tutto per l’arrivo di Noa Lang dal PSV, acquistato per 28 milioni di euro più il 10% di clausola sulla rivendita. Non è un caso che il club di Eindhoven si sia voluto riservare una percentuale sulla possibile cessione futura, stiamo parlando del miglior esterno d’attacco dell’ultima Eredivisie: la sensazione - non solo nostra a quanto pare - è che Noa Lang all'età di 26 anni possa consacrarsi sotto la guida di Antonio Conte.

Il classe 1999 arriva per colmare una delle principali carenze dei campioni d'Italia: i rifornimenti dagli esterni. Nell'annata in cui, nonostante lo Scudetto, il quartetto Politano-Neres-Ngonge-Okafor sommato ha portato 13 tra gol e assist, il solo Noa Lang ha raggiunto quota 21 (11 reti e 10 passaggi vincenti) in 29 presenze. Fatte le dovute proporzioni tra i campionati, va rimarcato che l'ormai neoacquisto azzurro è stato secondo solo a Igor Paixao tra i pari ruolo in quanto a gol+assist. Attenzione però a considerare Noa Lang semplicemente un rifinitore di gioco: sa anche essere punto di riferimento per la squadra.

L'olandese nell'arco dei 90 minuti chiede costantemente la palla sui piedi - primo tra i pari ruolo per tocchi e secondo per passaggi ricevuti - e a quel punto si aprono due opzioni. Numero 1: creare, cercare la trama di gioco con i compagni. In Eredivisie 2024/25 è stato la migliore ala per: passaggi progressivi, passaggi chiave, passaggi in area di rigore, azioni da tiro create e azioni da gol create. Numero 2: partire e prendere l'iniziativa. È stato la migliore ala anche per: numero di conduzioni palla al piede, conduzioni progressive, ingressi in area di rigore; poi ottavo per cross e nono per tiri in porta.

Noa Lang è un esterno associativo, non è uno dalle fiammate estemporanee ma sa entrare nella partita e rimanervi. Quest'anno, al PSV ricordano soprattutto la sua rete contro il Feynoord che si è rivelata decisiva per il titolo d'Olanda. Lang aggiungerà al Napoli i gol e gli assist che sono mancati dalle corsie laterali, ma potrà anche essere la valvola di sfiato nei momenti di difficoltà: grazie alla sua velocità e capacità in conduzione, sarà un importante strumento per risalire il campo e sfruttare le transizioni offensive. È vero, in passato ha avuto alcuni screzi con gli allenatori, ma se Antonio Conte l'ha voluto è perché il potenziale intravisto è significativo.