Il piano riuscito a metà: Spalletti non rischia con cambi interlocutori. Ma il bicchiere è mezzo pieno

Non arriva il sorpasso al vertice, ma neanche la fuga Scudetto. Il Napoli contro l'Inter non riesce ad andare oltre l'1-1, in una gara non semplice d'analizzare perché saldamente in mano nel primo tempo dopo il rigore di Insigne - con una prestazione di grande livello sul piano tecnico in uscita dalla pressione - ma che nella ripresa poteva anche cambiare padrone in maniera beffarda dopo il gol di Dzeko, su un colpo di testa totalmente svirgolato che trova lo sfortunato rimpallo su Di Lorenzo, e che cambia l'inerzia del match.

Il piano riuscito a metà

L'idea di Spalletti di giocarsela col palleggio, restringendo il campo per non attivare i quinti dell'Inter, riesce eccome nel primo tempo. Fino a quando il Napoli ha il pallino del gioco, uscendo con qualità dalla pressione e avendo la forza di pressare in alto, l'Inter riparte raramente e in 45' arriva pericolosamente in area solo in una circostanza su cross di Perisic mentre il Napoli colpisce un palo e trova sempre Osimhen dietro la linea difensiva.

Ripresa sofferta e cambi interlocutori

Il gol di Dzeko toglie un po' di fiducia e spensieratezza nel palleggio, il campo si allarga e l'Inter può galoppare sugli esterni. Nonostante l'inerzia a favore dei nerazzurri, un paio di interventi di Koulibaly non permettono all'Inter alla fine di calciare in porta mentre Handanovic deve chiudere su Osimhen e soprattutto su Elmas da due passi. Spalletti però non forza la gara con Mertens, ma solo all'85' lancia il belga (per Osimhen) ed una difesa a 3 per portare a casa il punto.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

Probabilmente la prima. Al di là dei discorsi di classifica, il Napoli rispetto all'andata e soprattutto agli incroci degli ultimi anni - quando spesso s'è schiacciato col più classico dei catenacci per arginare i nerazzurri, spuntandola pure in qualche caso - ha dato la sensazione di aver quantomeno accorciato enormemente il gap con i campioni in carica. Non c'è del resto neanche tempo per rammaricarsi: già mercoledì si parte per Barcellona.