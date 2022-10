Il piano tattico di Spalletti contro un Sassuolo che ha ritrovato gioco e sostituito i big

Il Sassuolo non è una squadra speculativa, prova a proporre il suo gioco, ha perso contro Atalanta e Inter ma ha sempre messo in difficoltà l’avversario

Fare 13 come al vecchio Totocalcio, stavolta non è la schedina a tenere banco ma la sequenza di vittorie consecutive del Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno che propone un'analisi delle caratteristiche del Sassuolo:

"Il piano-gara di Spalletti è sempre lo stesso: prendere il dominio del campo, riconoscere gli spazi dove ci sono e attaccarli. Cambierà probabilmente tutto il reparto offensivo, con il ritorno a sinistra di Kvaratskhelia. Ha riposato anche Osimhen contro i Rangers, Victor è pronto a riprendersi il centro dell’attacco magari appoggiato da Lozano, con una composizione offensiva che aumenta le capacità in verticale.

Il Sassuolo non è una squadra speculativa, prova a proporre il suo gioco, ha perso contro Atalanta e Inter ma ha sempre messo in difficoltà l’avversario giocando in maniera propositiva. Dionisi deve fare a meno di Berardi, ad inizio stagione ha fatto fatica a causa dei tanti cambiamenti con le cessioni di Scamacca e Raspadori ma ha poi ritrovato fluidità nel gioco e buoni risultati. Il ritorno di Traorè nelle ultime partite ha offerto nuove soluzioni, consente al Sassuolo d’andare sugli esterni e cercare l’uno contro uno, poi ci sono le sovrapposizioni esterne dei terzini e gli inserimenti delle mezzali come Frattesi a creare altre opportunità, l’idea è la ricerca del terzo uomo che si libera nello spazio attraverso le triangolazioni soprattutto laterali".