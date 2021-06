Il primo colpo: Spalletti è d'accordo

Servirà un nuovo terzino sinistro al Napoli per ricoprire un ruolo da anni orfano di alternative. Il primo colpo di mercato del prossimo anno potrebbe essere proprio un laterale mancino. Non perché non ce ne siano, anzi, ma perché la catena di sinistra è un reparto che da tempo il Napoli ha intenzione di rinforzare.

Ghoulam è stato due volte sfortunato, col doppio incidente al crociato, e ha perso lo smalto dei tempi migliori. Raramente è riuscito a ritrovarsi, ha alternato gare in cui sembrava tornato e altre in cui ha fatto fatica. Mario Rui, per anni, è stato prezioso elemento, un terzino utile alla causa, col quale il Napoli ha sfiorato lo scudetto. Ma ora nell'idea della società - avallata da Spalletti - c'è l'idea di acquistare un nuovo terzino.

Il primo nome è quello di Emerson Palmieri, esterno che Spalletti ha già allenato alla Roma, ma anche altre potrebbero essere le soluzioni per la corsia mancina. C'è tempo per l'investimento giusto.