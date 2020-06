Non è un trofeo, non è un acquisto, non è una cessione. Il primo obiettivo del Napoli è il rinnovo di Dries Mertens. La società vuole annunciarlo prima della sfida all'Inter, proprio la squadra che più d'altre ha cercato di tentarlo, provando a convincerlo: nulla da fare. Il belga ha già detto sì al Napoli, vuole restare e prolungherà il suo contratto di almeno altri due anni. Dopo la fumata bianca, c'è attesa per la firma. Mancano meno di due settimane alla sfida di Coppa Italia - a ore l'ufficialità della data - e in questo breve lasso di tempo il Napoli proverà a concludere ogni accordo e a risolvere ogni dettaglio per regalarsi altri due anni di Ciro, di gol e magie, possibilmente anche di trionfi. Magari proprio la Coppa Italia che il Napoli, dopo la vittoria di San Siro, è in piena corsa per vincere.