Video Il ritiro di Dimaro è finito! I bus del Napoli lasciano il Trentino

Oggi alle 13:45 In primo piano

Come da programma, il Napoli ha lasciato il ritiro di Dimaro-Folgarida all’ora di pranzo, dopo aver sostenuto l’ultima sessione d’allenamento in mattinata. I campioni d’Italia, a bordo dei bus, sono partiti alla volta dell’aeroporto di Verona dove ad aspettarli ci sarà il volo diretto per Capodichino.

Termina dunque oggi la prima fase della preparazione estiva, che vi abbiamo raccontato ogni giorno con i nostri inviati, ma è pronta a partire la seconda: dal 30 infatti tutto il gruppo si sposterà a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo che prevede anche ben tre amichevoli internazionali. Nel ritiro abruzzese, dopo un intenso lavoro fisico, Conte potrà concentrarsi ulteriormente anche sull'aspetto tattico e sull'inserimento dei nuovi. Dí seguito le immagini raccolte dall’organizzazione della Val di Sole.