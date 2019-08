Il Roma - ADL vuole Icardi ed è pronto a sacrificare Milik cedendolo anche in serie A

Lo aveva detto Aurelio De Laurentiis: sarà un agosto incandescente. Ultimo giorno di luglio, e poi il mese più caldo dell’anno comincerà. Bollente, soprattutto dal punto di vista del mercato. Come una sorta di tappo pronto a scoppiare, le trattative che riguardano i grandi bomber stanno per esplodere. Dei tanto annunciati grandi colpi per l’attacco fino ad ora non si è mosso nulla. Ma prima o poi questa girandola deve cominciare a muoversi. Potrebbe essere la Juventus a dare il via, in un giro vorticoso che coinvolge anche il Napoli. I bianconeri sono in trattativa con il Manchester United per una sorta di scambio tra Dybala e Lukaku. Se l’affare dovesse concretizzarsi la Signora soffierebbe l’obiettivo di mercato numero uno all’Inter. Senza dimenticare che nel giro finirebbe anche Pogba, destinato al Real Madrid, i nerazzurri dovrebbero poi cercare un grande attaccante al posto del belga. Le idee sembrano andare su Edinson Cavani. Non sarebbe facile per i napoletani vederlo a Milano, ma in fondo non sarebbe una cattiva notizia. Con la Juve fuori dai giochi per Icardi, e con l’argentino definitivamente fuori dai piani dell’Inter, toccherebbe al Napoli aggiudicarsi l’attaccante.



Un grande colpo che De Laurentiis non vede l’ora di fare. Cavani all’Inter costerebbe poco più di 40 milioni, e ne guadagnerebbe circa 12 a stagione. Al Napoli chiederebbe almeno 70 milioni per Icardi, ma De Laurentiis non si tirerebbe indietro. Senza la Juventus, Maurito accetterebbe il Napoli e un contratto da 7 milioni a stagione. Lukaku alla Juve, Cavani all’Inter e Icardi al Napoli. Senza dimenticare la possibilità di vedere Higuaìn alla Roma con Dzeko. Mauro piace anche alla Roma: ma i giallorossi hanno problemi a far tornare i conti, e soprattutto per De Laurentiis sarebbe una beffa clamorosa. Già si è fatto sfuggire Pépé, farsi soffiare anche Icardi dalla Roma sarebbe un fallimento di mercato inaccettabile. Ma c’è un altro tassello da riempire: con l’arrivo di Icardi in azzurro De Laurentiis vorrebbe cedere Arkadiusz Milik. La convivenza con Icardi non sarebbe possibile, e Mertens dà garanzie come vice attaccante centrale. La trattativa per il rinnovo del polacco non è andata buon fine, e la possibilità di un addio c’è. Con Icardi in azzurro Milik potrebbe salutare: il Betis lo cerca, ma deve preparare l’offerta, che dovrà essere di almeno 40 milioni. E occhio all’Inter e alla Roma. Se qualcosa dovesse andare storto nelle loro altre trattative, o se cercassero un altro attaccante di livello, il Napoli sarebbe disposto anche a cederlo in Serie A.



DIFFICILE ma non impossibile. Senza dimenticare che De Laurentiis è sempre convinto di poter prendere James in prestito. James in prestito, quindi, e Icardi a titolo definitivo: l’Inter chiederà almeno 70 milioni, ma dopo che il Napoli è uscito allo scoperto per Pépé non dovrebbe tirarsi indietro di fronte a questa richiesta. Un agosto scoppiettante, con un grande giro di bomber e col Napoli protagonista. La voglia di un grande colpo, o meglio due, c’è e sale ogni giorno di più.