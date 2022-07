Il tridente dei più pagati (uno è in bilico e l'altro non ha vere offerte)

Il Napoli un anno fa annunciò attraverso le parole di De Laurentiis di voler ridurre il monte ingaggi. In un anno sono partiti quattro dei più pagati

Il Napoli un anno fa annunciò attraverso le parole di De Laurentiis di voler ridurre il monte ingaggi. In un anno sono partiti quattro dei più pagati (Manolas, Insigne, Mertens, Koulibaly) e nella classifica degli ingaggi più alti resistono Osimhen e Lozano (4,5) con Zielinski (3,5). Tra i tre c'è una netta differenza. Il nigeriano è stato blindato e vale almeno 100 milioni, per Zielinski è in piedi una trattativa con il West Ham, per Lozano - che sognava un top club - non sono arrivare proposte degne, viceversa il Napoli le avrebbe prese in considerazione. Anche Ghoulam tra i partenti vantava uno stipendio notevole (2,4) così come Ospina (1,4).