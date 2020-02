In 13 per 6 maglie: Gattuso affronta il problema inverso

Abbondanza. Finalmente. Attesa, covata, ricercata con il lavoro sugli infortunati che non permettevano di trovare energie sempre fresche per la causa azzurra. Perché il tempo sta curando le ferite di questo Napoli e gli acciacchi di chi, per motivi differenti, non era stato a disposizione. In difesa, in particolare, la situazione sembra tornare verso la normalità con i recuperi di Maksimovic e Koulibaly, mentre restano ancora enormi dubbi sulle condizioni di Ghoulam.

Il mercato, invece, ha ridato linfa ed equilibri alla zona mediana e dato la variante tattica Politano per l’attacco. Proprio nel reparto di centrocampo ed in quello offensivo Gattuso si troverà a gestire un problema totalmente inverso: l’abbondanza. Dovrà essere bravo il tecnico a gestire risorse ed umore, equilibrare esigenze dei singoli con quelle (prioritarie) della squadra.

In 13 per 6 maglie. Nel 4-3-3 di Ringhio, non serve una laurea specialistica in matematica per arrivarsi, tra centrocampo ed attacco saranno 6 i posti a disposizione e la competizione sarà elevata. Per i tre posti a centrocampo ci sono: Demme, Lobotka, Allan, Elmas, Fabiàn e Zielinski ed è probabile che i ballottaggi saranno proprio in questo ordine.

Anche in attacco 3 maglie con addirittura 7 uomini in lizza: Insigne, Lozano, Callejon, Politano, Milik, Mertens e (defilato) Llorente. In particolare modo Gattuso si troverà a gestire la crisi di Callejon, la voglia di imporsi del nuovo arrivato Politano ed un Mertens che quando gioca segna con grande continuità. Tante armi a disposizione per una seconda parte di stagione che dovrà essere quella del riscatto, della risalita e di un’abbondanza che dopo la carestia della prima parte di campionato non potrà e dovrà rappresentare un problema.