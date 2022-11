In arrivo triplo rinnovo: ADL fa capire che ci saranno novità in Turchia

In arrivo triplo rinnovo di contratto per i calciatori del Napoli. Di Lorenzo, Rrahmani e Lobotka i nomi più caldi dell’operazione prolungamenti

In arrivo triplo rinnovo di contratto per i calciatori del Napoli. Di Lorenzo, Rrahmani e Lobotka i nomi più caldi dell’operazione prolungamenti. Giocatori considerati da Spalletti punti fermi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "De Laurentiis ha fatto capire che in Turchia potrebbero arrivare novità. Sia il l kosovaro che lo slovacco hanno mandato segnali convincenti. Il capitano sta bene e vuole rimanere fino a fine carriera: già pronte le bozze".