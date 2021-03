Incubo messicano dopo le fatiche ucraine

La vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan ha rilanciato gli azzurri in chiave Champions e dato maggiore serenità e forza alla squadra. Tre punti frutto di una prestazione fatta di cuore, strategia e cattiveria, decisa dal gol da tre punti di Politano. L’ex Inter sta disputando fin qui una grande stagione dimostrandosi un calciatore determinante sia da titolare che a partita in corso. Politano ha siglato 11 gol e 3 assist finora in stagione ed era chiamato a sostituire Hirving Lozano, infortunatosi al bicipite femorale destro e da circa un mese fermo ai box. Il messicano, già da una settimana si allena con la squadra e ha smaltito il suo problema fisico.

Autore di 13 gol e 2 assist in tutte le competizioni e uno dei calciatori più decisivi in questa stagione del Napoli, l’ex Psv è stato risparmiato per la trasferta a Milano, ma ora è pronto a tornare in campo, magari per uno spezzone nella prossima gara contro la Roma. Gattuso può sorridere perchè potrà contare su di lui, magari nel secondo tempo, per sfruttare l’inevitabile stanchezza che potrebbero accusare i giallorossi. La squadra di Fonseca, infatti, attesa giovedì sera dal match di ritorno di Europa League a Donetsk, potrebbe pagare lo sforzo fisico e il viaggio di ritorno dall’Ucraina. La rincorsa al quarto posto è tutt’altro che semplice, ma in uno spareggio Champions molto importante come quello con la Roma, un ingresso di Lozano potrebbe rivelarsi un incubo per i giallorossi.