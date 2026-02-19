Infortunio Anguissa, Gazzetta: "Spunta data del ritorno in campo"

C'è una possibile data per il ritorno in campo di Anguissa. Del tema parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con focus su quelle che saranno le scelte di Conte da qui alle prossime settimane a centrocampo anche in base ai rientri.

"Senza Scott non si canta messa: zero vittorie in stagione, una sconfitta in casa del Torino e due pareggi, contro la Roma domenica scorsa in campionato e contro il Como in Coppa Italia. Il Napoli ha bisogno del suo guerriero, in una sfida che potrebbe indirizzare nettamente il futuro. L'emergenza non accenna a placarsi e ora ha dimezzato gli uomini in difesa, ma in mezzo al campo gli azzurri iniziano a rifiatare: Gilmour è rientrato contro la Roma, Anguissa dovrebbe farlo entro un paio di settimane. Scott, invece, punta a esserci già a Bergamo".