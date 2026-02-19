Infortunio McTominay, domenica torna? Cosa filtra da Castel Volturno

Come sta McTominay dopo l'infortunio rimediato contro il Genoa? Riuscirà a recuperare per la sfida di domenica a Bergamo? Domanda ricorrente con risposta che arriva da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"In questi giorni, tutto ruota intorno a Scott, che continua il lavoro differenziato ma che è in netto e costante miglioramento fisico. L'infiammazione al gluteo è quasi sparita del tutto e McTominay ha voglia di riprendersi il suo posto in mezzo al campo, per spingere gli azzurri sempre più in alto. Domenica sera, prima della sfida contro la Roma, è sceso negli spogliatoi a dare la carica ai compagni, per farsi sentire a tutti la sua vicinanza. Ha dispensato consigli, poi si è accomodato in tribuna, a soffrire insieme agli altri 50 mila spettatori del Maradona".