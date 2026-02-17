Parte la diretta su Radio TuttoNapoli: dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"

Parte un'altra lunga giornata azzurra su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, che sarà live dalle 8 alle 19! Si partirà con Salvatore Amoroso ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Tutto Napoli”

Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella che alle 15 passerà il testimone a Napoli Talk con Christian Marangio, Antonino Treviglio ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i Club Napoli. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

