Spinazzola tira un sospiro di sollievo: le ultime dopo il cambio forzato con la Roma

Leonardo Spinazzola e Scott McTominay mettono nel mirino la sfida di domenica prossima sul campo dell'Atalanta. Questi gli aggiornamenti sul laterale e sul centrocampista che arrivano dall'edizione odierna de Il Mattino: "Un sospiro di sollievo per Spinazzola, però, c’è: solo un affaticamento muscolare per l’esterno azzurro che ieri però non ha accelerato a Castel volturno al primo allenamento settimanale.

Sarà osservato speciale, ma si spera non dia forfait a Bergamo. Il sorriso di domenica per il rientro (e che rientro) di Gilmour è già svanito. Ma lo scozzese a Bergamo potrebbe ritrovare il connazionale McTominay che spera di aver messo da parte i guai ai tendini infiammati della coscia destra. Vuole esserci a Bergamo",