Novità su Anguissa, Il Mattino: "Ha messo una gara nel mirino"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:45In primo piano
di Arturo Minervini

In casa Napoli la partita più delicata, nelle ultime settimane, è stata spesso quella contro l’infermeria. E adesso, nel momento in cui ogni dettaglio può pesare come un macigno nella corsa finale, quindi ecco una piccola buona notizia per Antonio Conte, dall'edizione odierna de Il Mattino, che riguarda Frank Anguissa.

"Anche Frank Anguissa vuole affrettare il rientro e mette nel mirino per il ritorno in campo la trasferta successiva a Verona. Per Conte sarebbe un sorriso più che largo. Il camerunese manca, un ritorno in gruppo darebbe speranze per il finale di questa stagione tormentata in infermeria". si legge sul quotidiano in edicola.