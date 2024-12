Infortunio Kvara, CdS non esclude un ritorno anticipato: le ultime

Quando torna in campo Kvaratskhelia? A fornire le ultime sulle condizioni del georgiano è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Kvara s’è fermato dopo la Lazio. Ma non durante la partita di domenica: al 40’ s’è infortunato in un contrasto al limite dell’area con Marusic non ritenuto falloso dall’arbitro Colombo e poi nel secondo tempo è rientrato in campo e ha giocato fino all’ultimo istante.

Ieri, poi, dopo i controlli è arrivata la diagnosi: trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. Un problema fastidioso ma non grave, per fortuna di Khvicha e del Napoli, che lo terrà sicuramente fuori sabato a Udine e che lo metterà fortemente a rischio anche per la trasferta in programma sabato 21 dicembre a Marassi con il Genoa. In genere, considerando l’entità del danno riportato da Kvara, i tempi di recupero possono variare dai sette ai quindici giorni".