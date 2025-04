Infortunio McTominay: arriva la notizia da Castel Volturno

Scott McTominay è uscito malconcio a metà secondo tempo nel corso della gara di lunedì contro il Bologna. Un problema alla coscia e al fianco dopo uno scontro di gioco ed è stata necessaria la sostituzione. Quali sono le sue condizioni attuali in vista del prossimo turno? Ieri la ripresa degli allenamenti.

Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola. A quanto pare, l’allarme per lo scozzese dovrebbe essere già rientrato. McTominay, infatti, sta meglio. La sua conferma tra i titolari per la prossima partita, quella di lunedì contro l’Empoli al Maradona, non è in dubbio. Vale lo stesso anche per Meret, lunedì ai box a causa di una sindrome influenzale ormai superata.