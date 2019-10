Infortunio per Lozano: mezzo Panama ammonito per fermarlo, poi un pestone lo manda fuori in barella

E' durata 65' la gara di Hirving Lozano contro Panama, uscendo per infortunio. L'attaccante del Napoli ha giocato da falso nove, agendo centralmente nel tridente, muovendosi bene e superando spesso gli avversari in velocità. Una traversa clamorosa dai 35 metri, diverse azioni pericolose, ma soprattutto tanti calci ai danni del Chucky che ha costretto gli avversari a 3 gialli, tanti falli, fino ad alzare bandiera bianca per un colpo alla caviglia, ma dovrebbe trattarsi di un pestone e quindi di una contusione rimediata dopo un'entratraccia. Il messicano ha provato a continuare, per poi chiedere il cambio uscendo in barella. Proteste anche del Ct Martino e del pubblico per il trattamento ricevuto da Lozano ed il metro arbitrale che ha permesso il gioco duro da parte di Panama.